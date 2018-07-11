Заманивал конфетами: под Киевом задержали еще одного педофила

Под Киевом полиция задержала педофила, который на протяжении трех лет совращал внучку своих соседей.

К правоохранителям обратилась семья ребенка, сообщили на странице Национальной полиции Киевской области в Facebook.

"В одном из сел Яготинского района был задержан 65-летний киевлянин, который совращал девочку на территории своей дачи. На спецлинию 102 обратились бабушка и дедушка потерпевшей, к которым ребенок приезжает на летний отдых. Они сообщили, что их сосед совращает внучку", ― рассказали подробности правоохранители.

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Пострадавшая сама рассказала об этом родственникам и показала телефонные звонки в ее телефоне с номера злоумышленника.

"Как оказалось, мужчина совращал ее еще с 2015 года. А начались "ухаживания" с того, что пожилой мужчина один раз предложил конфет ребенку", ― отметили в полиции.

Также сообщается, что в мобильном телефоне мужчины нашли фото обнаженной девочки, после чего задержанный признался в злодеяних. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, накануне под Киевом задержали 76-летнего педофила.