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Под Киевом произошла авария "лоб в лоб": есть погибший, много пострадавших. Фото и видео

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Криминал
2,0 т.
Под Киевом произошло смертельное ДТП: есть погибший

Под Киевом произошло смертельное ДТП: есть погибший. dtp.kiev.ua

В понедельник, 3 августа, под Киевом на трассе по направлению из Крюковщины на Тарасовку произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua. Водитель автомобиля BMW, предварительно под воздействием наркотиков, на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda.

Пассажир BMW умер мгновенно, его тело зажало в салоне – именно на правую сторону пришелся сильный удар.

Skoda превратилась в груду металла и вылетела с дороги.

Пострадали 4 человека, они в срочном порядке были госпитализированы.

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом произошло смертельное ДТП (dtp.kiev.ua)

Водитель автомобиля BMW вылетел на встречную полосу

Водитель автомобиля BMW вылетел на встречную полосу (dtp.kiev.ua)

От столкновения Skoda превратилась в груду металла

От столкновения Skoda превратилась в груду металла (dtp.kiev.ua)

Предварительно водитель BMW находился под воздействием наркотиков

Предварительно водитель BMW находился под воздействием наркотиков (dtp.kiev.ua)

Пострадали 4 человека

Пострадали 4 человека (dtp.kiev.ua)

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом произошло смертельное ДТП (dtp.kiev.ua)

Пассажир BMW умер мгновенно

Пассажир BMW умер мгновенно (dtp.kiev.ua)

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом произошло смертельное ДТП (dtp.kiev.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева вечером 2 августа столкнулись две легковые машины, в одной из которых среди пассажиров был ребенок. Mazda cx7 протаранила Mitsubishi Lancer.

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