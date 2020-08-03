Под Киевом произошла авария "лоб в лоб": есть погибший, много пострадавших. Фото и видео

Под Киевом произошло смертельное ДТП: есть погибший. dtp.kiev.ua

В понедельник, 3 августа, под Киевом на трассе по направлению из Крюковщины на Тарасовку произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua. Водитель автомобиля BMW, предварительно под воздействием наркотиков, на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda.

Пассажир BMW умер мгновенно, его тело зажало в салоне – именно на правую сторону пришелся сильный удар.

Skoda превратилась в груду металла и вылетела с дороги.

Пострадали 4 человека, они в срочном порядке были госпитализированы.

Под Киевом произошло смертельное ДТП (dtp.kiev.ua)

Водитель автомобиля BMW вылетел на встречную полосу (dtp.kiev.ua)

От столкновения Skoda превратилась в груду металла (dtp.kiev.ua)

Предварительно водитель BMW находился под воздействием наркотиков (dtp.kiev.ua)

Пострадали 4 человека (dtp.kiev.ua)

Под Киевом произошло смертельное ДТП (dtp.kiev.ua)

Пассажир BMW умер мгновенно (dtp.kiev.ua)

Под Киевом произошло смертельное ДТП (dtp.kiev.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева вечером 2 августа столкнулись две легковые машины, в одной из которых среди пассажиров был ребенок. Mazda cx7 протаранила Mitsubishi Lancer.