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/Криминал

Под Киевом на съемке известного телешоу произошла стрельба

2.2тЧитать материал на украинском

В городе Вышгород Киевской области молодой человек устроил стрельбу во время съемки шоу-программы канала СТБ.

Телеканал снимал очередной выпуск передачи в одной из многоэтажек, информирует отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Одному из соседей крайне не понравились непонятные "ритуалы" провидцев, разбросанные иглы и расставлены свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю", – говорится в сообщении.

Под Киевом на съемке шоу произошла стрельба

Под Киевом на съемке шоу произошла стрельба

Полиция Киевской области

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Никто из людей не пострадал – хулигана успокоил наряд группы реагирования патрульной полиции, прибывший по вызову журналистов.

На месте происшествия полицейские изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. Вещественные доказательства направят на проведение экспертизы.

По факту хулиганства открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Под Киевом на съемке шоу произошла стрельба

Под Киевом на съемке шоу произошла стрельба

Полиция Киевской области

Также работники полиции устанавливают законность проведения съемок телепередачи, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в ресторане "Каспий" случился конфликт, который перерос в массовую драку со стрельбой и ножами. Впоследствии во время обысков у подозреваемых нашли оружие и неизвестное вещество, похожее на наркотическое.

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Место
УкраинаКиев
Теги
телеканал СТБстрельба
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
не удивлен ! опг зеленского рулит
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