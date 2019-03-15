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/Криминал

Плеснули веществом в лицо: в Киеве рядом с больницей напали на врача

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В Голосеевском районе Киева врачу рядом с больницей выплеснули в лицо неизвестную жидкость. Пострадавшего забрала скорая помощь, а злоумышленник скрылся.

В пресс-службе полиции Киева не уточняют, какое именно вещество использовал нападающий. Также неизвестно, в каком состоянии находится потерпевший.

"15 марта в 9 утра в полицию поступило сообщение, что на ул. Енисейской возле больницы мужчина плеснул неизвестную жидкость врачу", ‒ уточнили правоохранители.

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Решение об открытии уголовного дела будет приниматься после определения тяжести травм потерпевшего доктора.

Согласно с данными Google-карт, на ул. Енисейской находится два медицинских учреждения: частные клиника нейрохирургии и медцентр.

Примерное место происшествия

Примерное место происшествия

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, столичного врача Юрия Лиску в 2018 году дважды избивали после его заявлений о коррупции. У него диагностировали переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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