Плеснули веществом в лицо: в Киеве рядом с больницей напали на врача

В Голосеевском районе Киева врачу рядом с больницей выплеснули в лицо неизвестную жидкость. Пострадавшего забрала скорая помощь, а злоумышленник скрылся.

В пресс-службе полиции Киева не уточняют, какое именно вещество использовал нападающий. Также неизвестно, в каком состоянии находится потерпевший.

"15 марта в 9 утра в полицию поступило сообщение, что на ул. Енисейской возле больницы мужчина плеснул неизвестную жидкость врачу", ‒ уточнили правоохранители.

Решение об открытии уголовного дела будет приниматься после определения тяжести травм потерпевшего доктора.

Согласно с данными Google-карт, на ул. Енисейской находится два медицинских учреждения: частные клиника нейрохирургии и медцентр.

Примерное место происшествия Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, столичного врача Юрия Лиску в 2018 году дважды избивали после его заявлений о коррупции. У него диагностировали переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

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