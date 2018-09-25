Отрезали половой орган: в Киеве нашли истерзанный труп. Фото 18+

В Киеве в районе Троещины было найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Как передает "Киев Оперативный" в Telegram, примерный возраст жертвы - 45-50 лет.

"Тело с признаками насильственной смерти, в том числе был отрезан половой орган. Личность пока не установлена, но найден человек, по предварительным признакам, похожий на разыскиваемого педофила", - сказано в сообщении.

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