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Отрезали половой орган: в Киеве нашли истерзанный труп. Фото 18+

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В Киеве в районе Троещины было найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Как передает "Киев Оперативный" в Telegram, примерный возраст жертвы - 45-50 лет.

"Тело с признаками насильственной смерти, в том числе был отрезан половой орган. Личность пока не установлена, но найден человек, по предварительным признакам, похожий на разыскиваемого педофила", - сказано в сообщении.

Внимание, фото 18+

Новости
В известном супермаркете под Киевом обнаружили труп
Отрезали половой орган: в Киеве нашли истерзанный труп. Фото 18+
Отрезали половой орган: в Киеве нашли истерзанный труп. Фото 18+
Отрезали половой орган: в Киеве нашли истерзанный труп. Фото 18+
Отрезали половой орган: в Киеве нашли истерзанный труп. Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября в Киеве обнаружили труп на станции метро "Площадь Льва Толстого" .

Место
УкраинаКиев
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