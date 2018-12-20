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/Криминал

Оставляют метки на дверях: в Киеве раскрыли наглую схему домушников

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В Киеве перед Новым годом активизировались воры-домушники, отставляющие метки на квартирах, которые собираются обокрасть.

"Послания" от злоумышленников заметили жители сразу нескольких домов на проспекте Лобановского (Соломенский и Голосеевский районы).. Так, воры просовывают полупрозрачную проволоку между дверями и дверным косяком, написал на своей странице нардеп от фракции "Народный фронт" Александр Сочка.

"Собственники квартир сообщили, что грабители ставят метки для проверки, дома ли хозяева... Если заложить это часов в 12 дня, а ночью проверить, выпала она или нет — можно понять, возвращались ли жильцы домой", — пояснил Сочка.

Метки домушников

Метки домушников

Facebook Александр Сочка

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Метки домушников

Метки домушников

Facebook Александр Сочка

Метки домушников

Метки домушников

Facebook Александр Сочка

Парламентарий отметил, что грабители часто орудуют в период новогодних праздников, когда многие уезжают на отдых.

Оставляют метки на дверях: в Киеве раскрыли наглую схему домушников
Проспект Лобановского

Проспект Лобановского

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Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве в микрорайоне Теремки-2 двое неизвестных пытались проникнуть в квартиры под предлогом бесплатной установки окон и проведения соцопроса. Лица злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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