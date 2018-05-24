"Осталась без головы": в Киеве в ДТП погибла женщина

В Соломенском районе Киева возле супермаркета пожилую женщину насмерть сбил грузовик.

Инцидент произошел возле магазина "Фора" на ул. Николая Василенко, 19. Водитель должен был выгрузить продукты у магазина, сдавал назад и не заметил пешехода, пишут в группе dtp.kiev.ua. Внимание: в новости присутствуют фото 18+.

"Бабушка выходила с покупками из магазина, а водитель сдавал назад, чтобы через припаркованные машины заехать на отгрузку к рампе, но не заметил ее и переехал", ― рассказали очевидцы.

От полученных травм она скончалась мгновенно.

"Смертельный наезд: бабушка осталась без головы, попав под сдававший назад грузовик", ― сообщили в Telegram dtp.kiev.ua.

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Как писал OBOZREVATEL, водитель автобуса, который в смертельном ДТП на пешеходном переходе в Борисполе сбил двоих детей, задержан и находится в СИЗО.