Опасная аренда: в Киеве клиент "отплатил" вооруженным нападением

В Святошинском районе Киева арендатор пошел на разбой спустя сутки, как снял квартиру.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, нападение произошло в доме на ул. Якуба Коласа.

Горничная одного из частных предприятий, которое сдает квартиры посуточно, 2 октября приехала, чтобы убрать квартиру перед заселением клиента, встретить его и взять оплату.

"Дмитрий" (так он представился диспетчеру) показал паспорт гражданина Грузии, подписал договор и отдал горничной 700 гривен.

На следующий день женщина снова приехала по этому адресу, чтобы принять квартиру перед выселением и забрать ключи.

Мужчина попросил вызвать ему такси и вышел из квартиры, но буквально через несколько минут вернулся - сказал, что забыл свой золотой браслет.

После безрезультатных поисков в квартире он приставил к шее горничной нож и забрал у нее кольца и серьги из золота, мобильный телефон и около 5 тысяч гривен. После чего выбежал из данной квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве появился арендатор-душитель - жертву преступник нашел через OLX.