На теле 17 ножевых ранений: в Киеве зверски зарезали мужчину. Первое фото

В среду, 23 января, в Киеве обнаружили тело мужчины с 17-ю ножевыми ранениями.
Происшествие случилось на Борщаговке около 22:00, сообщают в Telegram-канале "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
В Киеве зверски зарезали мужчину
Telegram-канал "Киев оперативный"
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никополе Днепропетровской области 37-летний мужчина пригласил девушку на собеседование, изнасиловал, а затем пытался убить.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал