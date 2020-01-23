На теле 17 ножевых ранений: в Киеве зверски зарезали мужчину. Первое фото

В среду, 23 января, в Киеве обнаружили тело мужчины с 17-ю ножевыми ранениями.

Происшествие случилось на Борщаговке около 22:00, сообщают в Telegram-канале "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

В Киеве зверски зарезали мужчину Telegram-канал "Киев оперативный"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никополе Днепропетровской области 37-летний мужчина пригласил девушку на собеседование, изнасиловал, а затем пытался убить.

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