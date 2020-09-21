На Киевщине столкнулись КамАЗ и Chery, двое погибших

В Мироновском районе Киевской области столкнулись КамАЗ и Chery Amulet, погибли пассажиры легковушки – женщина и девушка.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения.

"Авария произошла 20 сентября, около 19:30, неподалеку села Юхны. В результате ДТП 41-летняя жительница Мироновского района погибла на месте происшествия, а 16-летняя девочка – в автомобиле скорой помощи. Водитель Chery был госпитализирован", – отметил источник.

Он добавил, что правоохранители устанавливают все детали ДТП, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каховском районе Херсонской области перевернулся грузовик с прицепом, в результате чего погиб водитель машины.