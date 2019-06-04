Копы убили ребенка под Киевом: всплыли скандальные факты о подозреваемых

Один из полицейских, которого обвиняют в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком на Киевщине, в свое время не прошел переаттестацию и был уволен. Правда, затем он восстановился на работе через суд.

Этот скандальный факт рассказал исполняющий обязанности начальника полиции Киевщины Андрей Небетов, сообщает "ТСН". "Да, они проходили переаттестацию как и все сотрудники полиции в 2015 году. Один из них был уволен за служебное несоответствие по решению комиссии. Но по решению Окружного административного суда города Киева был восстановлен в должности", – подчеркнул он.

Кроме того выяснилось, что в тот день копы праздновали выпускной своих детей.

Убийство мальчика копами в Переяслав-Хмельницком Информатор

"Они праздновали не повышение (своего коллеги), а выпускной своих детей. Действительно, когда они выполнили стрельбу под домом, то поехали дальше праздновать. Их задержали в центре города, я лично", – рассказал и.о. начальника полиции Переяслава-Хмельницкого Андрей Медуница.

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