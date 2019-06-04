Копы убили ребенка под Киевом: всплыли скандальные факты о подозреваемых

Один из полицейских, которого обвиняют в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком на Киевщине, в свое время не прошел переаттестацию и был уволен. Правда, затем он восстановился на работе через суд.
Этот скандальный факт рассказал исполняющий обязанности начальника полиции Киевщины Андрей Небетов, сообщает "ТСН". "Да, они проходили переаттестацию как и все сотрудники полиции в 2015 году. Один из них был уволен за служебное несоответствие по решению комиссии. Но по решению Окружного административного суда города Киева был восстановлен в должности", – подчеркнул он.
Кроме того выяснилось, что в тот день копы праздновали выпускной своих детей.
Убийство мальчика копами в Переяслав-Хмельницком
Информатор
"Они праздновали не повышение (своего коллеги), а выпускной своих детей. Действительно, когда они выполнили стрельбу под домом, то поехали дальше праздновать. Их задержали в центре города, я лично", – рассказал и.о. начальника полиции Переяслава-Хмельницкого Андрей Медуница.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Также Князев уволил главу Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова, который попросил отправить его в зону ООС на Донбасс.
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