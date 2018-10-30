Избивали руками, ногами и кирпичом: под Киевом подростки до смерти забили мужчину

Под Киевом, в Белой Церкви, банда подростков до смерти забила бездомного. Также участников преступления подозревают в ряде других тяжких правонарушений, среди которых — угоны авто и грабежи.

Преступная группировка состояла из трех жителей Белой Церкви, возраст которых — от 15 до 17 лет, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киевской области. Все преступления они совершали на протяжении трех месяцев.

"Около трех часов ночи товарищи находились возле парка отдыха. В полуразрушенном здании они заметили мужчину без постоянного места жительства. Как выяснилось позже, 50-летний пострадавший обустроил там ночлег. Молодые люди с особой жестокостью били бездомного руками, ногами и кирпичом. Потом они отобрали у него мелочь — собранную за день милостыню, и исчезли. Через некоторое время мужчина умер", — пояснили правоохранители.

Следующим преступлением банды стало нападение на молодого человека, который пришел на свидание. Подростки напали на парня, избили его и отобрали дорогой ноутбук. У девушки потерпевшего прямо из рук вырвали букет цветов. Задержали злоумышленников именно после этого.

"Грабежи, угоны авто и нанесения тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть — список преступлений, которые совершили за последние три месяца несовершеннолетние из Белой Церкви. Такой наглости от парней 15-17 лет не ожидали даже бывалые оперативники", — подытожили в полиции Киевской области.

Несмотря на тяжесть правонарушений, суд назначил двоим из подозреваемых домашний арест, третьего отпустили из зала заседания.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи подростковой агрессии относительно своих сверстников. В августе 2018 банда напала на девочку в Одессе, также известно об аналогичном случае с больной диабетом несовершеннолетней в Днепре.