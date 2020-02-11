Громкое ДТП с сестрой Ноздровской: убийцу тайно амнистировали

Водителя, которого осудили за смертельное ДТП с сестрой зверски убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, выпустили на свободу.

Об этом 11 февраля на заседании Шевченковского районного суда в Киеве сообщил адвокат осужденного Дмитрия Россошанского – Алексей Цибенко, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Был применен Закон Украины "Об амнистии в 2016 году". Таким образом он (Дмитрий – Авт.) сейчас находится на свободе вместе со своей семьей", – рассказал Цибенко. Он также добавил, что Дмитрия Россошанского освободили еще 29 января 2020 г.

Слева – адвокат Алексей Цибенко на заседании Шевченковского районного суда 11 февраля Справа отец Дмитрия Россошанского – Юрий, подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской

Новость об освобождении Россошанского-младшего стала полной неожиданностью для родителей погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

"Как его могли выпустить, когда есть решение суда, что он не подлежит амнистии?!" – эмоционально заявил OBOZREVATEL отец Светланы Сергей Дуняк.

Дмитрий Россошанский

Отметим, что Киевский апелляционный суд 8 июля 2019 г. отказался амнистировать Россошанского-младшего. Почему же осужденный все-таки вышел?

Представитель потерпевших Андрей Руденко высказал OBOZREVATEL свою точку зрения.

"На стадии рассмотрения дела по сути, обстоятельств, которые бы указывали на то, что Дмитрий Россошанский может быть амнистирован, суд не нашел. Но на стадии исполнения наказания могли появиться причины, которые дали ему такую возможность", – рассказал он.

Слева – Ирина Ноздровская. Справа – Светлана Сапатинская. Две сестры были убиты с разницей в два года

Отец Светланы Сергей Дуняк с внучкой Анастасией Ноздровской

По словам Руденко, принять решение об амнистии мог суд, который находится в районе, где расположена колония, в которой отбывал наказание Россошанский-младший.

Отметим, что первая попытка амнистировать водителя была предпринята еще в декабре 2017 года – через два года после смертельного ДТП. Но тогда сестра Светланы – Ирина Ноздровская – смогла добиться, чтобы дело передали на рассмотрение в суд первой инстанции.

Через несколько дней Ирину убили. Подозревают отца Дмитрия – Юрия Россошанского, по которому сегодня идут суды.

Светлана Сапатинская с ребенком

Второй раз Россошанский-младший мог выйти на свободу в октябре 2018 года. Тогда стороной обвинения не были предоставлены доказательства того, что он совершил ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Эти факты были отягчающими. Тем не менее Обуховский районный суд осудил мужчину на семь лет. А в июле 2019-го Апелляционный суд Киевской области оставил приговор в силе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП, в котором погибла Светлана Сапатинская, произошло в сентябре 2015 года в с. Демидов Киевской области. Тогда Дмитрий Россошанский на Daewoo сбил Светлану, когда она шла по обочине. С 2016-го мужчина находился под стражей.

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