"Эякулировал ребенку на ноги": в Киеве педофил напал на девочку прямо в троллейбусе

В Киеве родители 9-летней девочки пожаловались на педофила, который в троллейбусе №30 (маршрут Кадетский Гай – проспект Маяковского) якобы достал возле ребенка половой орган и эякулировал ему прямо на ноги.

Об этом написали на Telegram-канале "Киев Оперативный". Семья девочки искала свидетелей происшествия.

"Моя мама возвращалась с моими детьми троллейбусом №30 (брендированный бело-розовыми наклейками). Примерно на Северном мосте к моему 9-летнему ребенку подошел мужчина лет 50… Стал возле девочки, достал свой половой орган и эякулировал ребенку на ноги", – отметили в сообщении.

В Киеве педофил напал на девочку в троллейбусе

По словам родителей малышки, мужчина был одет в рубашку в бело-красную клетку и синие джинсы, имел не типичную для украинцев внешность.

Они добавили, что девочка очень сильно испугалась и не смогла позвать бабушку, которая сидела впереди. После совершенного мужчина "выскочил" на остановке "Ватутина" – под мостом. Родители написали заявление в полицию.

"Возможно, кто-то сможет описать этого черта. Для меня главная задача – восстановить психику моей девочки и не допустить, чтобы это произошло еще с кем-то", – прокомментировали они.

Пост на Telegram-канале "Киев Оперативный" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе Донецкой области суд приговорил к 14 годам педофила, нападавшего на девочек в возрасте 10-13 лет. До этого мужчина трижды был судим за преступления сексуального характера.

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