Душили таксиста втроем: в Киеве разыскивают грабителей-иностранцев

В Киеве разыскиваются иностранцев, которые избили и ограбили таксиста.

Преступление произошло на ул. Ефремова (бывшая Уборевича), в Святошинском районе, сообщил источник OBOZREVATEL.

Как стало известно, в салон легкового автомобиля Opel Astra на "еврономерах" сели трое пассажиров-кавказцев. Внезапно они начали бить и душить водителя.

"Затем преступники забрали у мужчины автомобиль и скрылись в неизвестном направлении", - сообщил инсайдер.

Преступление произошло на массиве Академгородок Гугл. Карты

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе столицы 17 октября преступники похитили директора одной из строительных компаний.