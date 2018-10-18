Душили таксиста втроем: в Киеве разыскивают грабителей-иностранцев

В Киеве разыскиваются иностранцев, которые избили и ограбили таксиста.
Преступление произошло на ул. Ефремова (бывшая Уборевича), в Святошинском районе, сообщил источник OBOZREVATEL.
Как стало известно, в салон легкового автомобиля Opel Astra на "еврономерах" сели трое пассажиров-кавказцев. Внезапно они начали бить и душить водителя.
"Затем преступники забрали у мужчины автомобиль и скрылись в неизвестном направлении", - сообщил инсайдер.
Преступление произошло на массиве Академгородок
Гугл. Карты
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе столицы 17 октября преступники похитили директора одной из строительных компаний.
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