В Киеве мотоцикл сбил пешеходов, погибли трое. Фото и видео 18+

В Киеве на пересечении проспекта Леся Курбаса и проспекта Вацлава Гавела мотоциклист сбил пешеходов.

Инцидент произошел вечером во вторник, 15 сентября, сообщается на странице dtp.ua.kiev в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, все трое человек погибли. Двое умерли на месте, третьего пострадавшего везли в больницу в тяжелом состоянии, он умер по дороге.

Как рассказал блогер Влад Антонов, мотоцикл Yamaha сбил двух человек, которые перебегали дорогу, вероятно, чтобы успеть на трамвай.

По данным "Киева Оперативного", пешеход был один, третий погибший – пассажир мотоцикла.

Осторожно, 18+!

"Одному оторвало ногу. Жуткое зрелище. Ребята старались перевязать, кричали, что еще жив", – рассказала подробности ДТП женщина, ставшая свидетелем аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 15 сентября в Киеве на Троещине произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей. Предварительно, машины устроили гонки.

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