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В Киеве мотоцикл сбил пешеходов, погибли трое. Фото и видео 18+

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
4,8 т.

  • Смертельное ДТП случилось вечером на пересечении проспектів Леся Курбаса и Вацлава Гавела

  • Информация о том, одного или двух пешеходов сбил мотоцикл, отличается

  • Двое человек погибли на месте аварии, третий – в машине скорой помощи

Смертельное ДТП в Киеве

В Киеве на пересечении проспекта Леся Курбаса и проспекта Вацлава Гавела мотоциклист сбил пешеходов.

Инцидент произошел вечером во вторник, 15 сентября, сообщается на странице dtp.ua.kiev в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, все трое человек погибли. Двое умерли на месте, третьего пострадавшего везли в больницу в тяжелом состоянии, он умер по дороге.

Разбитый мотоцикл.
Полиция на месте аварии.

Как рассказал блогер Влад Антонов, мотоцикл Yamaha сбил двух человек, которые перебегали дорогу, вероятно, чтобы успеть на трамвай.

По данным "Киева Оперативного", пешеход был один, третий погибший – пассажир мотоцикла.

Осторожно, 18+!

Фото с места аварии.

"Одному оторвало ногу. Жуткое зрелище. Ребята старались перевязать, кричали, что еще жив", – рассказала подробности ДТП женщина, ставшая свидетелем аварии.

Спидометр мотоцикла.
Авария произошла вечером 15 сентября.
Мотоцикл на дороге.
На месте инцидента работали копы и сотрудники скорой.
Одного пострадавшего пытались спасти.
Третья жертва умерла по дороге в больницу.
Двое человек погибли на месте ДТП.
Фото с места столкновения.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 15 сентября в Киеве на Троещине произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей. Предварительно, машины устроили гонки.

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