Дождался пока уснет: в Киеве мужчина жестоко убил родного брата

В Киеве после совместного распития алкоголя мужчина убил родного брата, задушив его ремнем от швейной машинки.

Об этом сообщила пресс-служба городской полиции. Уточняется, что преступление произошло в одной из квартир на улице Ивашкевича.

Известно, что тело потерпевшего со следами насильственной смерти, которое находилось на балконе, обнаружила мать жертвы.

Подозреваемый kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители установили, что 5 сентября в этой квартире два брата распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник спор, поэтому, когда младший брат уснул, старший решил убить родственника. После этого тело он вытащил на балкон и покинул дом.

"После комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленник – 1982 года рождения, нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В совершении он признался и рассказал, что "орудие" преступления – ремень – выбросил в мусоропровод", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Подозреваемый дал показания следователям в рамках начатого уголовного производства по факту умышленного убийства. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

kyiv.npu.gov.ua

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