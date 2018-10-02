Держали в подвале: в Киеве женщины похитили ''воровку''

В Киеве две женщины похитили девушку, которую заподозрили в краже сумки с документами.

Как передает пресс-служба столичной полиции, заложница несколько часов провела в подвальном помещении супермаркета, пока ее не освободили правоохранители.

На линию 102 поступило сообщение о том, что возле ж/д вокзала две женщины насильно посадили девушку в машину и уехали. Для розыска автомобиля был ввел оперативный план "Перехват".

Во время отработки ориентирования в Днепровском районе столичные патрульные остановили машину, похожую по приметам. В салоне находились две женщины — 39-летняя водитель и 40-летняя пассажирка. Они сначала отрицали свою причастность к совершению правонарушения, а потом во всем признались.

По словам одной из женщин, возле вокзала у нее пропала сумка с документами. Неподалеку они с подругой увидели группу подозрительных девушек, и решили, что это именно они украли сумку. Однако те все отрицали, и тогда женщины забрали одну из них с собой, заявив, что вернут ее, когда найдется сумка.

Затем женщины увезли заложницу в собственный магазин и закрыли в подвале, а сами поехали по делам, тогда же их автомобиль остановили полицейские.

Заложницу правоохранители освободили и вернули родственникам, а по факту происшествия начато уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Похитительницы дают показания, которые следователи тщательно проверяют.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве возле вокзала похитили девушку. Ее силой усадили в авто и скрылись в неустановленном направлении.