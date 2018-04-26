Что осталось от лагеря ромов после погрома в Киеве: опубликованы фото

В Киеве на Лысой горе после погрома и сожжения лагеря ромов остались кучи мусора и брошенных вещей.

Фотографии с места, где еще недавно был палаточный городок, опубликовал член националистического сообщества С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

"Вчера С14 провели завершающую уборку мусорника на Лысой горе, который устроили ромы", ― подписал фотографии Мазур.

Facebook Сергей Мазур

Facebook Сергей Мазур

Facebook Сергей Мазур

Facebook Сергей Мазур

Facebook Сергей Мазур

Как писал "Обозреватель", в сети появилось видео с разгона лагеря ромов. На записи видно, как группа мужчин бросает в них камнями и нападает с газовыми баллончиками.