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9 декабря • обновлено в 19:20
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/ Криминал

Что будет с киевским метро: суд принял важное решение

1.8т
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Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение об открытии апелляционного производства по заявлению КП "Киевский метрополитен".

Коммунальное предприятие настаивало на пересмотре по нововыявленным обстоятельствам постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда по иску "Австро-Венгерской Лизинговой компании" (ранее – Укррослизинг").

Сбежавший из России олигарх Павел Фукс

Сбежавший из России олигарх Павел Фукс

"Рассмотрев материалы заявления, коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда считает необходимым принять указанное выше заявление к своему производству и назначить к рассмотрению в судебном заседании", – говорится в решении.

Судебное заседание назначено на 11 декабря.

В результате аферы российско-украинского олигарха Павла Фукса киевский метрополитен уже несколько раз оказывался на грани остановки. Из бюджета уходят сотни миллионов гривен.

Что будет с киевским метро: суд принял важное решение

В 2009-2010 компания Фукса "Укррослизинг" продала киевскому метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 г. потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен. Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

Однако недавно правоохранители активизировали работу, а суд наложил арест на счета компании, куда уходили миллионы бюджетных средств. Также он запретил киевскому метрополитену перечислять "задолженность".

Основанием стало то, что в ходе расследования уголовного производства прокуратура и полиция пришли к выводу: в 2017-2018 годах КП "Киевский метрополитен" необоснованно перечислило компании Фукса более трехсот миллионов гривен.

При этом сумма средств, которые подлежат дальнейшему взысканию с киевской подземки, составляет более 600 миллионов грн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, арест счетов больно ударил по выгодополучателям аферы. Австрийский бизнесмен от имени ODELUS-Construkt Kft. (и, соответственно, афиллированной с Фуксом "Австро-Венгерской Лизинговой компании") пожаловался Зеленскому на судей. После этого они стали массово брать самоотвод.

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Автор
Олег Тимченко
Темы
Киевское метро Криминал Новости Киева и Киевской области
Персоны
Павел Фукс Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
криминал метро коррупция расследование
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Чан Джеки
Чан Джеки
ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА И ВЫКИНУТЬ ЕТОГО АГЕНТА КГБ В РОССИЮ.ИЛИ ПОСАДИТЬ ПОЖИЗНЕНО.
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