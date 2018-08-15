В Киеве "евроавто" сбило семью с детьми на переходе: момент попал на видео

В Деснянском районе Киева автомобиль Audi на еврономерах сначала сбил на переходе семью с двумя детьми, а потом скрылся с места аварии и вылетел на трамвайные пути. Водитель и пассажир бросили авто на месте ДТП и сбежали (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По словам свидетелей, первое происшествие с пешеходами произошло на ул. Милославской, а ЧП с трамваем — на ул. Закревского, что примерно в 5 минутах езды. Об этом сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водитель и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении. По предварительной информации, они находились в состоянии алкогольного опьянения", — отметили свидетели.

Они также заявили, что в ДТП пострадал только мужчина — его госпитализировали с места происшествия.

Из-за аварии трамваи были вынуждены приостановить движение. Также в районе ДТП образовались дорожные пробки.

Беглецов удалось поймать спустя 20 минут после аварии. Как сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook, очевидцы передали фото водителя и его товарища полиции, благодаря этому злоумышленников удалось оперативно задержать.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 13 августа столкнулись два автомобиля, после чего один из них влетел в толпу пешеходов. В аварии пострадали пять человек.