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В Киеве "евроавто" сбило семью с детьми на переходе: момент попал на видео

4.5тЧитать новость на украинском

В Деснянском районе Киева автомобиль Audi на еврономерах сначала сбил на переходе семью с двумя детьми, а потом скрылся с места аварии и вылетел на трамвайные пути. Водитель и пассажир бросили авто на месте ДТП и сбежали (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По словам свидетелей, первое происшествие с пешеходами произошло на ул. Милославской, а ЧП с трамваем — на ул. Закревского, что примерно в 5 минутах езды. Об этом сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водитель и пассажир собрали свои вещи и скрылись в неизвестном направлении. По предварительной информации, они находились в состоянии алкогольного опьянения", — отметили свидетели.

Они также заявили, что в ДТП пострадал только мужчина — его госпитализировали с места происшествия.

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Из-за аварии трамваи были вынуждены приостановить движение. Также в районе ДТП образовались дорожные пробки.

Беглецов удалось поймать спустя 20 минут после аварии. Как сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook, очевидцы передали фото водителя и его товарища полиции, благодаря этому злоумышленников удалось оперативно задержать.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 13 августа столкнулись два автомобиля, после чего один из них влетел в толпу пешеходов. В аварии пострадали пять человек.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Капитонова Анна
Капитонова Анна
Украинский врач : "Если шея и подмышки в папилломах - у вас внутри завёлся... http://medicinaonline.maminforum.com
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Vicb Vicb
Vicb Vicb
Капитонова Анна сука ты
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