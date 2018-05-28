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Бегали по крыше: сеть всполошили экстремалы в киевском метро. Видеофакт

1.9тЧитать новость на украинском

В Киеве подростки забрались на крышу поезда метро и бежали по ней во время движения транспорта.

На записи, опубликованной в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook, видны двое парней.

Их сняли на камеру водители автомобилей, проезжающие мимо.

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В сети обсуждают поступок экстремалов.

"Так ведь парочке таких же в прошлом году головы срезало или я ошибаюсь? Пора вводить космические штрафы, пускай пополняют казну", - считает Денис Чухаленко.

"Дурью маются,вот и все дела", - добавил Юрий Бурдельный.

Скриншот видео

В то же время Алекс Черевко посоветовал оштрафовать родителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экстремалки в метро Киева напугали пассажиров.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
Киевский метрополитенметро
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