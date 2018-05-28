Бегали по крыше: сеть всполошили экстремалы в киевском метро. Видеофакт

В Киеве подростки забрались на крышу поезда метро и бежали по ней во время движения транспорта.
На записи, опубликованной в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook, видны двое парней.
Их сняли на камеру водители автомобилей, проезжающие мимо.
В сети обсуждают поступок экстремалов.
"Так ведь парочке таких же в прошлом году головы срезало или я ошибаюсь? Пора вводить космические штрафы, пускай пополняют казну", - считает Денис Чухаленко.
"Дурью маются,вот и все дела", - добавил Юрий Бурдельный.
Скриншот видео
В то же время Алекс Черевко посоветовал оштрафовать родителей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экстремалки в метро Киева напугали пассажиров.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.