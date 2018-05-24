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"Воняет каким-то ядом": пассажиров напугали новшества в поезде "Укрзалізниці"

3.2тЧитать новость на украинском

В одном из люксовых вагонов поезда, который направлялся из Днепра в Киев, пассажиры заметили странный запах. Об этом написал очевидец Андрей Литвинов на своей странице в Facebook.

"Вагон типа "люкс" Днепр-Киев - убогое творение какого-то больного на голову существа озадаченного вопросом и рыбку съесть и деньги украсть. Заходим, жутко воняет каким-то ядом. Задаем вопрос проводнице, ответ - дезинфекция. А как же пассажирам ночь целую дышать?", - написал он.

Пользователи поддержали его и привели в пример подобные случаи.

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"У меня после поезда Львов - Киев до сих пор мурашки по телу. "Экзотика" по-украински. Самое противное то, что вариантов то нет", - написала Наталия Бугаева и опубликовала фото.

"Травили тараканов вместе с людьми", - добавила Виктория Ягунова.

Как сообщал CityOboz, из Киева будет ездить "поезд четырех столиц".

Темы
Kyiv.CityDnipro.City
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