Вакарчука засекли за нарушением правил ПДД в Киеве: у звезды отреагировали

Украинского музыканта и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "поймали" на нарушении правил парковки. В частности, его автомобиль Range Rover заметили стоящим на пешеходном переходе возле ресторана в центре Киева.

Согласно с камерами видеонаблюдения, машина Вакарчука стояла в неположенном месте как минимум 20 минут, написал на своей странице в Facebook политолог Артем Никифоров. Он уточнил, что проверка номерных знаков нарушителя в реестре подтвердила, что авто принадлежит Святославу Ивановичу Вакарчуку.

Авто Вакарчука Facebook Артем Никифоров

Авто Вакарчука Facebook Артем Никифоров

"Данное событие произошло по адресу Кловский спуск, 7. Авто находилось минимум с 12:45 до 13:05", — подметил политолог.

Пост Никифорова прокомментировала менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко, которая также подтвердила факт нарушения правил парковки.

"Да, Святослав имел встречу в этом ресторане. Авто его. Некорректная парковка — тоже. Поскольку в Facebook его нет, высказываю извинения от имени Святослава", — ответила Хоменко.

Святослав Вакарчук Wikipedia

Позже также стало известно, что Святослав Вакарчук оплатил штраф за нарушение в соответствии с законодательством.

Квитанция об оплате штрафа Facebook Артем Никифоров

Как писал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук считается неофициальным кандидатом на выборах президента, которые пройдут в Украине в 2019 году. Несмотря на то, что сам музыкант ни разу не заявлял о своем желании побороться за пост президента, его поклонники уверены в победе.

Согласно с опросом Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и центра "Социальный мониторинг", Вакарчук входит в топ-10 кандидатов в президентской гонке.