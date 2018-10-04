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В Киеве сотни ученых заблокировали правительственный квартал: что происходит

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В Киеве 4 октября ученые перекрыли правительственный квартал и организовали митинг под зданием Верховной Рады.

Более 400 членов Национальной академии наук Украины заблокировали ул. Грушевского на пересечении от ул. Шелковичной до Липской, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Научные деятели пришли под стены ВР, скандируя: "Украина без науки — Украина без будущего". Основными требованиями стали: увеличение финансирования науки, повышение зарплат ученых и обновление материальной базы", — рассказали свидетели.

В Киеве сотни ученых заблокировали правительственный квартал: что происходит

"Информатор"

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"Ученые Украины не первый раз выходят на аналогичные акции. Проблема в том, что действий со стороны власти никаких нет. Речь идет о финансировании бюджета НАН, которое с каждым годом понижается", — рассказал один из участников демонстрации.

В Киеве сотни ученых заблокировали правительственный квартал: что происходит

"Информатор"

Отметим, что ни на сайте, ни на официальной странице Национальной академии наук Украины в Facebook митинг не анонсировали.

В Киеве сотни ученых заблокировали правительственный квартал: что происходит

"Информатор"

В Киеве сотни ученых заблокировали правительственный квартал: что происходит

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 2 сентября националисты под зданием парламента требовали внесения изменений в законодательство.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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