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17 апреля • обновлено в 22:53
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В Ирпене застройщик повалил лес в зеленой зоне: активисты "отомстили". Видео

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В Ирпене (Киевская область) местные жители повалили забор на территории стройки в зеленой зоне, где было срублено более трех десятков деревьев.

Соответствующее видео 17 апреля опубликовал в Facebook координатор общественного движения защиты зеленых зон Ирпеня, адвокат Лаврентий Кухалейшвили. Он отметил, что стройка находится в районе Водоканала (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

В Ирпене застройщик повалил лес в зеленой зоне: активисты "отомстили"

Скрин видео

"Это ответ местных жителей чудовищам-застройщикам за уничтоженные три десятка деревьев на территории застройки в зеленой зоне!" – написал он, назвав происходящее "заборопадом".

Автор ролика прошелся по поваленному профнастилу, погнув его, и сказал, что забор "снес ветер".

В Ирпене застройщик повалил лес в зеленой зоне: активисты "отомстили"

Скрин видео

В Ирпене застройщик повалил лес в зеленой зоне: активисты "отомстили"

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, киевский микрорайон Позняки-8 коммунальные службы полностью зачистили от несанкционированной свалки и "города бездомных", которые беспокоили местных жителей. Теперь же жильцы пытаются справиться с новой проблемой – обустройством на пустыре паркинга.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
видео лес Незаконные стройки застройщик
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