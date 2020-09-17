В больнице Белой Церкви коллапс из-за COVID-19, больных с пневмонией отправили домой

В инфекционной больнице Белой Церкви Киевской области настолько большой приток больных COVID-19, некоторых из них с более легкой формой протекания болезни отправляют домой.
Речь идет даже о тех пациентах, у которых диагностирована двусторонняя пневмония. Об этом на личной странице в Instagram сообщила жительница города Анна Федченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Хроники "ковидной" больной. За этих две недели мою маму успели положить в больницу с двусторонней пневмонией, и 14 сентября ее выписали из-за того, что не хватает мест в больнице", – рассказала девушка.
По ее словам, пульмонологическое отделение инфекционной больницы в Белой Церкви расформировали, легких пациентов отправили домой, а тяжелых перевели в другие больницы, чтобы заполнить четвертый этаж больными COVID-19.
"Если вы до сих пор не верите, что COVID-19 есть, сходите постойте полчаса под инфекционной больницей и посмотрите, какой дурдом там творится. А за эти дни я научилась делать уколы, потому что, если начнется в Белой Церкви то, что было в Италии в марте-месяце, я смогу быть волонтером и помогать больным", – обратилась Федченко к украинцам, которые легкомысленно относятся к пандемии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине официально подтверждено 166 244 случая коронавирусной инфекции. Из них 3 584 выявлены за минувшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 3 400 человек (+60 за сутки), а 73 913 пациентов (+1 589) полностью побороли болезнь.
В Киевской области зафиксировано 135 новых зараженных коронавирусом.
Между тем в регионах Украины все чаще стали замечать очереди скорых под больницами.
Едва ли не самая катастрофическия ситуация сложилась в Одессе, где больные люди вынуждены бороться между собой за кислород.