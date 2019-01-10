''Убийца разгуливает!'' Вдову убитого в Киеве военного возмутило скандальное решение суда по боксеру

Вдова Василия Хмелюка, который погиб после единственного удара боксера Петра Очеретяного, возмутилась решением суда отпустить спортсмена под домашний арест после залога.
В своем Instagram Алина Хмелюк отметила, что вынуждена каждый день проходить мимо дома человека, от рук которого умер ее муж, поскольку он живет в соседнем квартале.
"Всего 600 000 гривен ($21 000) — вот сколько стоит жизнь офицера, участника боевых действий... Боксер Петр Очеретяный, мой сосед. Его дом я прохожу каждый день, когда иду с ребенком в парк. Будьте осторожны, убийца-боксер снова разгуливает", — сообщила женщина.
Василий и Алина Хмелюки
В комментариях к своему посту она также пояснила, что прокурор будет требовать отмены домашнего ареста в апелляции.
Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь полиции Киева, Надежда Максимец, пишет "Украинская правда". Она уточнила, что апелляция уже подана и находится на рассмотрении в Киевском апелляционном суде.
Также Максимец сообщила, что суд обязал Очеретяного сдать заграничный паспорт, жить по месту регистрации, по вызову прибывать к следователю и не общаться со свидетелями.
Как писал OBOZREVATEL:
2 января на территории ЖК "Французский квартал" мужчина убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову. Поводом для этого стал "дорожный" спор — нападавший и жертва не могли ''поделить'' приоритетность движения.
Боксер скрылся с места происшествия и сутки прятался от правоохранителей. После огласки его имени и фамилии Павел Очеретяный сам пришел в полицию вместе со своим адвокатом.
Подозреваемому в убийстве боксеру Петру Очеретяному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом залога.
9 января Очеретяного отпустили под залог с обязанностью носить электронный браслет.
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