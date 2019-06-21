Машина СТБ сбила в Киеве человека: видеофакт

В Киеве в пятницу, 21 июня, грузовик телеканала СТБ сбил велосипедиста. В результате аварии он получил травмы.

Как сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook, инцидент произошел на Кольцевой около заправки (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что в ДТП участвовало авто марки DAF с номерами AA3669HE. Прохожие сразу вызвали скорую помощь и полицию, однако, когда скорая уехала с места происшествия, водитель грузовика заявил, что никого не сбивал и скрылся с места аварии. Отмечается, что к тому моменту сотрудники правоохранительных органов еще не приехали.

Грузовик, угодивший в ДТП Скрин видео

На месте инцидента также присутствовали двое свидетелей, которых водитель грузовика подрезал. Они оказали помощь пострадавшему велосипедисту, однако тот был в шоковом состоянии и не взял их контакты.

Указывается, что велосипедист написал заявление в правоохранительные органы. На данный момент разыскиваются свидетели дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в Ужгороде 21-летняя Яна Костраба за рулем Porsche Cayenne вылетела на встречную полосу, протаранив Ford Focus. Его водитель сильно пострадал.

Позже отец девушки в социальных сетях извинился за ее поведение. Как выяснилось, она не является владелицей автомобиля. Машина принадлежит бывшему сотруднику милиции Василию Корсаку.

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