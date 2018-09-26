Люди выпрыгивали из окон: в Киеве в жилом доме вспыхнул пожар

В центре Киева в жилом доме на ул. Большая Васильковская, 63 разгорелся мощный пожар. Чтобы спастись от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧс в Киеве, пожар возник на балконе квартиры на третьем этаже, однако быстро распространился по зданию. В ходе спасательной операции пришлось эвакуировать 11 человек (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). Также, как пишет "Информатор", напуганные люди были вынуждены выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня.

Место ЧП ГосЧС в Киеве

Место ЧП ГосЧс в Киеве

"Семья с малолетним ребенком из соседней квартиры выпрыгивали из окон на козырек пристройки, чтобы спастись от огня. К счастью, обошлось без серьезных травм. Прибывшие на место спасатели в течение часа локализовали возгорание. Ещё около 40 минут ушло на полную ликвидацию пожара", — пояснили очевидцы.

Как писал OBOZREVATEL, 16 сентября в Киеве вспыхнул пожар в новостройке. Она начала буквально разваливаться на глазах.