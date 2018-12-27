''Катафалк бесплатно не повезет'': в Киеве хам-маршрутчик унизил пенсионеров, украинцы в ярости

В Киеве водитель маршрутки №526 отказался перевозить пенсионерку, подняв при этом скандал и оскорбив ее.

Видео инцидента обнародовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, поскрольте вниз). Уточняется, что это произошло по улице Лесная.

"Наблюдали картину, как водитель облил грязью с ног до головы пенсионеров. Сказал, что их даже катафалк бесплатно не повезет. И, так орал, что у пассажиров уши позакладывало. Потом добавил, что они пенсию получают и пусть едут на такси, а у него частная маршрутка и пенсионеров он не возит! Ни одного, ни двух, вообще ни сколько", — сказано в сообщении.

Очевидец записала на камеру телефона часть гневной речи водителя.

Скрин видео

"Я к вам домой не пришел на борщ, и я вам ничего не должен, правда? Вот социальная служба есть, они зарплаты получают, машины новые, все — вызывайте, пусть возят вас!" — сказал маршрутчик. Он также несколько раз отметил, что не получает зарплаты, а пенсионерам платят пенсию.

Скрин видео

Одна из пенсионерок, как отметила автор ролика, так и осталась стоять на конечной, сказав, что боится зайти в общественный транспорт, "бо виганяють".

"Бабушка 40 минут честно ждала трамвай, который не приехал, потому что сломался, и даже когда за нее заплатили ему те несчастные 8 грн, он продолжал орать и унижать", — сказано в сообщении.

"Очень возмутительно! Пенсионеры боятся даже спросить подвезет ли, потому что выгоняют и матерят с ног до головы! Сколько же это хамство будет продолжаться в стране?" "Он работает в тени? Кто дал ему маршрут?", "Быдло и есть быдло", — пишут в комментариях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее во Львове водитель маршрутки устроил скандал, не желая бесплатно везти несовершеннолетнего. Мужчина пытался вытолкать подростка из маршрутки, хватал его и обзывал.