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19 мая • обновлено в 19:52
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Чтоб не распространять COVID-19: в Киеве начали сжигать медицинские маски и перчатки. Эксклюзивное видео

  • В Киеве начали утилизировать медицинские маски и перчатки.

  • Специальные контейнеры для сбора медицинских отходов разместили в магазинах двух торговых сетей.

  • Экологи отмечают, что таким образом можно не допустить распространения COVID-19 и других вирусов.

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В Киеве начали собирать и утилизировать медицинские маски и перчатки. Экологи отмечают, что таким образом, уменьшаются риски распространения COVID-19.

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Корреспондент OBOZREVATEL понаблюдал за процессом утилизации и рассказал, как он происходит. Так, на прошлой неделе в двух торговых сетях появились сортировочные боксы, которые предназначены именно для сбора медицинских отходов.

После их собирают, погружают в герметические пакеты, а после отправляют на утилизацию в печь. Процесс сжигания утилизаторы называют безопасным, так как все выбросы из печи проходят дополнительную фильтрацию.

"Сжигание данных отходов может проводиться в диапазоне от 700 до 1000 градусов", – рассказал руководитель компании по утилизации опасных отходов Сергей Дячок.

По словам экологов, маски действительно не стоит выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, так как это тоже может стать причиной распространения бактерий и вирусов. Руководитель ООО "Центр экобезопасности и гигиены" Владимир Савойский отметил, что за день из 14 контейнеров заполненными оказались только 10.

"Мы сегодня забрали около 10 контейнеров наполненных масками, а у нас 14 точек. У нас вообще есть проблема со сбором отходов но я думаю что скоро люди осознают и поймут что это тоже влияет на экологию", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты – бездумно и опасно.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Вячеслав Буткалюк
Место
Украина Киев
Теги
Утилизация мусора вирус
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