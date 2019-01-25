''Бай-бай!'' Кириленко поддержал демонтаж памятника Суворову

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поддержал демонтаж памятника российскому полководцу Александру Суворову, который стоял перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское военное училище).

Об этом он написал у себя в Twitter. При этом политик отметил, что надо следить, чтобы этот памятник не появился в другом городе Украины.

Демонтаж памятника Суворову Twitter Вячеслава Кириленко

"Бай-бай, Суворов! Теперь надо следить, чтобы этот памятник в каком-то другом городе Украины не появился. А вообще символы русского империализма еще обильно присутствуют на площадях многих городов Украины — от Екатерины до Потемкина", — сказал он.

Также Кирилинко добавил, что сейчас актуален закон о деколонизации публичного пространства.

Бай-бай, Суворов! Тепер треба пильнувати, щоб цей пам'ятник у якомусь іншому місті України не вигулькнув. А взагалі символи російського імперіалізму ще рясно присутні на площах багатьох міст України - від Катерини до Потьомкіна. На часі Закон про деколонізацію публічного простору pic.twitter.com/UVnwMb79et — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 24 января 2019 г.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, руководитель лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук добивался демонтажа памятника Суворову, засыпая письмами профильные госучреждения. Но снести монумент не получалось, из-за "идеологических препятствий".

В итоге после обращения к вице-премьер-министру Украины Вячеславу Кириленко и привлечения директора Украинского государственного института культурного наследия Ольги Пламеницкой, решение, которое позволило демонтировать памятник, все-таки было принято.

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