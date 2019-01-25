|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

''Бай-бай!'' Кириленко поддержал демонтаж памятника Суворову

517Читать материал на украинском

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поддержал демонтаж памятника российскому полководцу Александру Суворову, который стоял перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское военное училище).

Об этом он написал у себя в Twitter. При этом политик отметил, что надо следить, чтобы этот памятник не появился в другом городе Украины.

Демонтаж памятника Суворову

Демонтаж памятника Суворову

Twitter Вячеслава Кириленко

"Бай-бай, Суворов! Теперь надо следить, чтобы этот памятник в каком-то другом городе Украины не появился. А вообще символы русского империализма еще обильно присутствуют на площадях многих городов Украины — от Екатерины до Потемкина", — сказал он.

Новости
Кириленко: действие квот опровергло бред о ''неформате'' украинской песни

Также Кирилинко добавил, что сейчас актуален закон о деколонизации публичного пространства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, руководитель лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук добивался демонтажа памятника Суворову, засыпая письмами профильные госучреждения. Но снести монумент не получалось, из-за "идеологических препятствий".

В итоге после обращения к вице-премьер-министру Украины Вячеславу Кириленко и привлечения директора Украинского государственного института культурного наследия Ольги Пламеницкой, решение, которое позволило демонтировать памятник, все-таки было принято.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Декоммунизация в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Декоммунизация в Украине
Персона
Вячеслав Кириленко
Место
УкраинаКиев
Тег
Декомунизация
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
"...символы русского империализма еще обильно присутствуют..." Вот ведь, хоть и дегенерат, а правильные вещи иногда говорит. Если снести все символы русского империализма, останутся обесточенные хутора, и то там, то тут торчащими банками, магазинами и новостройками последних лет. Даже железных дорог не будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги