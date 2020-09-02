Звезда СССР Печерникова умерла: какие трагедии были в ее жизни и почему о ней забыли

Советская актриса Ирина Печерникова, которая прославилась благодаря главной роли в фильме "Доживем до понедельника", умерла накануне своего юбилея – 2 сентября ей могло бы исполниться 75 лет.

В молодости артистка считалась одной из красивейших актрис СССР – ею восхищались тысячи зрителей, а слава, резко свалившаяся на Печерникову, раз и навсегда изменила ее жизнь. Но, несмотря на популярность, жизнь советской актрисы нельзя назвать легкой – личные трагедии, одиночество и более 20 лет забвения повлияли на ее эмоциональное состояние. OBOZREVATEL рассказывает, как сложилась судьба Ирины Печерниковой и почему она лишилась славы.

Как Ирина Печерникова стала знаменитой

Ирина Печерникова родилась в 1945 году в городе Грозном (Чеченская республика, РФ). В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года – в Академическом театре им. Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

Печерникова в фильме "Каменный гость". Экспресс газета

В кино дебютировала в роли донны Анны в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Много снималась во второй половине 1960-х и в 1970-е годы с такими знаменитыми актерами, как Вячеслав Тихонов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Даль, Владимир Высоцкий и другие.

После выхода культовой картины "Доживем до понедельника" в 1968 году актриса Ирина Печерникова проснулась знаменитой. Ее популярность вышла далеко за границы СССР. За рубежом Печерникову называли "советской Одри Хепберн с глазами олененка", а также считали красивейшей молодой актрисой с кукольной внешностью.

Почему Печерникова ушла из кино

Пик карьеры Ирины Печерниковой попал на 70-80-е годы, тогда она снялась в двух десятках картин, которые стали популярными и в СССР, и за его пределами. Также она играла в театральных постановках, мюзиклах и работала на телевидении. С 1990 года актриса пропала с радаров – она прервала свою карьеру и начала вести затворнический образ жизни.

Печерникова в роли Зинаиды в фильме "Первая любовь". Вabr24.com

В ее окружении рассказывали, что причиной ее ухода из кинематографа стал распад Советского Союза – помимо экономического кризиса Печерникова столкнулась и с творческим. Она не появлялась в театре и на экранах более 20 лет.

В 2010-х артистка попыталась возобновить свою деятельность, однако вернуть былую славу ей так и не удалось. В частности, она принимала участие в различных проектах на телевидении, в том числе стала участницей шоу "Формула красоты".

Также в 2017 году актриса появилась в ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека", где подробно рассказала о том, как непросто складывалась ее жизнь.

Как сложилась личная жизнь Ирины Печерниковой и почему она умерла в одиночестве

Печерникова трижды была замужем, но ни один из ее браков не стал продолжительным.

Первым мужем актрисы стал польский музыкант Збигнев Бизон. Молодые люди познакомились, когда актриса во время съемок сломала обе ноги. Друзья, чтобы встряхнуть ее, привели на концерт джаз-группы "Бизоны". Роман между ними вспыхнул мгновенно. После свадьбы Печерникова уехала с музыкантом на его родину – в Польшу. Но вместе они смогли прожить недолго: Ирине не хватало театра, а также актриса сильно скучала по своим родным. В итоге пара рассталась.

Ирина Печерникова с первым мужем Збигневом Бизоном. Экспресс газета

Второй раз личная жизнь Ирины Печерниковой изменилась после встречи с актером Борисом Галкиным. Молодые люди познакомились в Малом театре. Сначала Галкин влюбился в ее портрет, висевший в фойе, а потом и в саму женщину. Через пару месяцев после знакомства они поженились. Но Борис любил Ирину, а она в то время любила лишь театр.

По словам актрисы, настоящая любовь пришла к ней в 51 год, когда она встретилась с Александром Соловьевым, сыгравшим Красавчика в "Зеленом фургоне". Они познакомились еще в 1969-ом, но поняли, что между ними не просто влечение, а настоящая любовь, лишь спустя 17 лет. В то время у Соловьева подрастал маленький сын, а Ирине не хотелось разбивать семью.

Актриса Ирина Печерникова умерла 1 сентября. Anews

Они встретились снова в конце 1990-х. В 1997-м Печерникова и Соловьев обвенчались. Брак продлился всего 3 года, а в канун 2000 году актера нашли с травмой головы на клумбе. Он скончался, не приходя в сознание, в клинике Склифосовского 1 января. Милиционер, который нашел актера, вспомнил, что видел его в фильме "Зеленый фургон", и только благодаря этому Соловьева опознали и не похоронили, как неизвестного.

На следующий день после похорон Соловьева у Печерниковой умер отец, что окончательно подкосило ее. Полгода актриса провела в больнице с тяжелейшим нервным расстройством. Потом были долгие годы страшной депрессии и нежелания жить и видеть людей.

Ирина Печерникова не дожила день до 75-летия. Кино Mail.ru

Детей у актрисы не было и остаток жизни она провела в одиночестве, хоть ее и постоянно поддерживали друзья. Еще в 90-е годы актриса приобрела деревенский дом, где проводила время с мая по октябрь.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова умерла от инфаркта. Свидетельницей смерти стала близкая подруга актрисы Нина Давыдова, которая жила с ней в загородном доме в селе Лазарево Ярославской области (Россия). По ее словам, Печерникова села ужинать и за столом ей стало плохо, врачи не успели спасти женщину.

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