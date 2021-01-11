Украинский фильм 'Посторонний' попал в список лучших ужасов 2020 года

Британское издание The People's Movies обнародовало список топ-20 лучших фильмов ужасов 2020 года. Так, в него попала украинская лента "Посторонний" (Stranger).

По мнению экспертов, картина "очень умная и одновременно жуткая". Об этом стало известно на сайте The People's Movies (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Режиссером и автором сценария фильма является Дмитрий Томашпольский. Главные роли исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

По сюжету фильма, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы – во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны между собой и при чем здесь кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела.

Напомним, раньше фильм уже побеждал в различных номинациях на конкурсах в США, Японии, Канаде, Колумбии и других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фильм ужасов "Посторонний" (Stranger) получил награду на престижном международном кинофестивале Fantaspoa в Бразилии.