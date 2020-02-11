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11 февраля • обновлено в 17:16
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"Сваты-7": как постарели звезды фильма Зеленского, пока не шли съемки

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Премьера сериала “Сваты” состоялась 28 декабря 2008 года. Точнее, тогда это был еще не сериал, а 2-х серийная семейная комедия. Фильм пришелся зрителям по душе и "Квартал-95" снял еще две серии. Снова ошеломительный успех и тогда было принято решение делать полноценный сериал.

Федор Добронравов постарел

Федор Добронравов постарел

Сняли шесть сезонов, седьмой планировали на 2015 год, но в связи с известными событиями в Украине, старт съемок перенесли на 2017 год. А поскольку отдельным актерам въезд в страну запретили, съемки перенесли в Беларусь.

Говорят, дело идет к завершению и скоро мы увидим долгожданный седьмой сезон. Как изменились актеры за это время и что нового произошло в их жизни?

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Федор Добронравов

Добронравов в сериале сыграл одну из центральных ролей — Ивана, главу “клана” Будько и, наверное, в самой начале эпопеи “Сваты” и не мечтал об оглушительном успехе, свалившемся в итоге на него. С тех пор карьера актера пошла вверх, а популярность растет как на дрожжах. В 2018 г. Добронравов перенес инсульт, но довольно быстро восстановился и вернулся к работе.

Напомним, что Федор Добронравов поддержал аннексию Крыма и неоднократно посещал оккупированный полуостров, за что ему был запрещен въезд в Украину. В 2019 г. решение о запрете было отменено, а все обвинения с Добронравова сняты.

Федор Добронравов

Федор Добронравов

Татьяна Кравченко

Кравченко в сериале сыграла роль супруги Ивана Будько и сделала это, безусловно, талантливо. Можно уверенно сказать, что это лучшая актерская работа Татьяны в кино, так как до этого ей доставались в основном эпизодические роли.

Сейчас творческий график актрисы неимоверно загружен. Кравченко приглашают участвовать в различных проектах в кино и на ТВ, сама актриса говорит, что соглашается на все предложения и единственная ее проблема — это катастрофическая нехватка времени.

Татьяна Кравченко

Татьяна Кравченко

Людмила Артемьева

Талантливая комедийная актриса сыграла в “Сватах” роль интеллигентной дамы Ольги Ковалевой. Игра Людмилы понравилась не только зрителям, но и кинокритикам. Артемьева стала обладательницей 2-х престижных наград “Телетриумф 2010” и “Телезвезда-2011”. Параллельно со съемками в “Сватах”, актриса участвовала и в других проектах, в частности, она сыграла в фильме “Миленький ты мой” и в сериале “Между нами девочками — 2”.

Людмила Артемьева

Людмила Артемьева

Александр Феклистов

Александр Феклистов пришел в проект, не за славой, ведь он и до роли Берковича был известным актером. Но прежние рекорды популярности были побиты с выходом на экраны очередного сезона, в котором Феклистов заменил, покинувшего проект Анатолия Васильева.

В первых сезонах Васильев играл Юрия Ковалева, “телемужа” Людмилы Артемьевой. Но из-за возникших разногласий между ведущими актерами, Ковалева пришлось “похоронить”. А Беркович, бывший коллега, “усопшего”, стал постепенно “набирать обороты” и из второстепенного персонажа в 3 сезоне, в последующих вышел на первый план.

Александр Феклистов

Александр Феклистов

Напомним, что по сюжету Беркович добивается расположения вдовы коллеги и становится полноправным членом семьи Берковичей-Будько.

Феклистов также очень востребованный актер. За год он снимается в двух-трех картинах.

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Автор
Юрко Медянык
Тема
Запрет сериала "Сваты" в Украине
Персона
Федор Добронравов
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сваты уже себя изжили
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asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
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