В пятницу, 21 февраля, свой день рождения отмечает Софи Тернер – британская актриса, известная по роли Санси Старк в телесериале "Игра престолов".

Софи пять раз становилась номинанткой премии американской Гильдии киноактеров, а в 2016 году она получила награду EWwy Award как лучшая драматическая актриса второго плана. В день рождения Софи Тернер OBOZREVATEL предлагает взглянуть на самые откровенные фото звезды "Игры престолов".

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер, помимо сериала "Игра престолов", успела сняться во многих других проектах, среди которых супергеройские фильмы "Люди Икс: Апокалипсис" (2016), "Люди Икс: Темный Феникс" (2019), боевик "Особо опасна" (2015), в котором партнерами Тернер по съемочной площадке стали Джессика Альба и Сэмюэл Л. Джексон.

Как известно, для съемок в "Игре престолов" Тернер пришлось перекраситься из блондинки в рыжеволосую. Долгое время актриса не изменяла огненному цвету, принесшему ей невероятную популярность.

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Но на съемках шестого сезона сериала Софи сделали некачественную окраску, и актрисе пришлось использовать парик для работы.

В 2019 году Софи Тернер вышла замуж за американского актера и солиста поп-группы DNCE Джо Джонаса. В 2020 году стало известно, что Софи Тернер беременна.

Софи Тернер instagram.com/sophiet

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер instagram.com/sophiet

Софи Тернер instagram.com/sophiet

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер с парнем Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

Софи Тернер Getty Images

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