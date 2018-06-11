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"Штандартенфюрер": новое фото воина-актера Пашинина позабавило сеть

1.8тЧитать новость на украинском

В сети появилось фото российского актера Анатолия Пашинина, который воюет за Украину на Донбассе, в форме офицера нацистской армии.

Снимок был опубликован на странице Пашинина в Facebook. Его сделали во время сьемок картины об украинских воина-добровольцах "Посттравматическая рапсодия". Пашинин принимал в нем участие в перерывах между службой на востоке Украины.

"Отказавшийся от славы, карьеры и сытой гламурной жизни в московии. Кацапские СМИ его хоронили несколько раз - и еще думаю будут столько же или больше. Ну что еще они могут сделать? Паяй их Толя. Толя, ПАЯЙ!!!", — написала одна из поклонниц актера в сети.

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"Ну ты, блин, и фото подобрал. Штандартенфюрер", — пошутили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пашинин объяснил, почему воюет на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персона
Анатолий Пашинин
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