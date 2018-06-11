"Штандартенфюрер": новое фото воина-актера Пашинина позабавило сеть

В сети появилось фото российского актера Анатолия Пашинина, который воюет за Украину на Донбассе, в форме офицера нацистской армии.

Снимок был опубликован на странице Пашинина в Facebook. Его сделали во время сьемок картины об украинских воина-добровольцах "Посттравматическая рапсодия". Пашинин принимал в нем участие в перерывах между службой на востоке Украины.

"Отказавшийся от славы, карьеры и сытой гламурной жизни в московии. Кацапские СМИ его хоронили несколько раз - и еще думаю будут столько же или больше. Ну что еще они могут сделать? Паяй их Толя. Толя, ПАЯЙ!!!", — написала одна из поклонниц актера в сети.

"Ну ты, блин, и фото подобрал. Штандартенфюрер", — пошутили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пашинин объяснил, почему воюет на Донбассе.