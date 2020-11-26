Сериал "Перевал Дятлова": в сети сравнили реальных героев истории с актерами ленты
В сети опубликовали несколько фото актеров из нашумевшей исторической драмы "Перевал Дятлова" и сравнили их с прототипами реальных героев.
Соответствующие снимки появились в Telegram-канале "Русское кино в топе" (их можно посмотреть ниже).
Как стало известно, родственники реальных прототипов подписали все разрешения на использование их фамилий и семейных биографий в сериале.
Документы подписали сестра Игоря Дятлова, адвокат Фонда памяти Дятлова, а также наследники Юрия Дорошенко и Рустема Слободина.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Ирина Касамара, которая сыграла в сериале "Перевал Дятлова" роль Людмилы Дубининой, призналась, что испытывала страх перед съемками.