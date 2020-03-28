Семейка Букиных: как изменились звезды сериала "Счастливы вместе"

Первая серия сериала "Счастливы вместе" про семью Букиных вышла в марте 2006 года.
Ситком получил огромный успех у зрителей, а актеры, сыгравшие в нем главные роли, прославились на всю страну. С тех пор прошло 14 лет и сегодня звезды "Счастливы вместе" выглядят совсем по-другому. Как они изменились, выяснял OBOZREVATEL.
"Счастливы вместе": семья Букиных
SM News
Виктор Логинов – Гена Букин
Роль в сериале "Счастливы вместе" – не единственная работа Виктора Логинова в кино. На его счету – картины "Золотая теща" (2006), "Последний секрет мастера" (2009), "Девочки не сдаются" (2018) и многие другие. Логинов также выступил ведущим разных шоу: "Интуиция", "Ешь и худей" и т.п. Сейчас имидж Логинова кардинально отличается от персонажа Гены Букина: артист носит бороду и стильные очки. В 2016 году актер развелся со своей третьей женой.
Друзья! Рад каждому вашему вопросу! Некоторые из них, например относительно продолжения #счастливывместе , я отправляю на #тнт , на некоторые просто #нетответа, а если он есть-с радость отвечаю)))) Так вот, что касается моей внешности. Моя #борода и мне порядком надоела, но... #я ее #люблю. И похоже это #взаимно. И расстанемся мы с ней только по обоюдному согласию)))) #всемхорошегодня #держитесь #скоролето 🧔 #бородач
Наталья Бочкарева – Даша Букина
После роли Даши Букиной Наталья Бочкарева практически оставила телевизионную карьеру. Сейчас ей 39, она основала школу для талантливых детей и ведет курс актерского мастерства. Кроме того, Бочкарева записывает забавные ролики в TikTok и даже нарекла себя королевой этого приложения.
Сегодня хочу передать привет хейтерам👋🏻 Совершенно нехитрый анализ ежедневных ситуации настроений, суждений, мнений в сети натолкнул меня на определенные мысли. И стало... ...смешно, грустно, обидно🤷🏽♀️ ⠀ Обидно за некоторых людей, позволяющих другим вещать на тебя ярлыки. За "диванных" комментаторов, на которых никто не обращает внимание, хоть они, вроде, и живые люди, со своими поверхностными понятиями и мыслями, суждениями и отношением к жизни. Их, правда, кроме аватарки, ничем не идентифицируешь, вот в чем ещё проблема. ⠀ Люди комментируют чужую жизнь, зачастую, оставаясь незамеченными. Как правило, с закрытых аккаунтов либо же вновь созданных. Кто-то открыто афиширует своё несогласие, протест, в большинстве своём, основанный на невежестве, неудовлетворённости собственной жизнью, злобе и перекладывании ответственности за свои неудачи на окружающих: "Я! Вот он я, это же я, посмотрите, заметьте, я тут!"🙋🏻♂️🙋🏻♀️ Видимо, больше выделиться и заявить о себе в обществе ему нечем, либо ничего нового пока не придумал🤷🏽♀️ ⠀ Хорошее ведь не привлекает, это не модно, это скучно, об этом не будут говорить и подхватывать. Похоже на приторную заказуху, от которой всех тошнит🥴 А от грязи не тошнит?! ⠀ Ну что вы, что вы! О чем я?😅 Это ведь рейтинги📈, это "пипл хавает", это хайп, это круто, смешно, захватывает и увлекает... ⠀ ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ‼️ #натальябочкарева #бочкарева
Дарья Сагалова – Света Букина
Как и Виктор Логинов, Дарья Сагалова продолжила карьеру на телевидении в качестве ведущей. Но и кино 34-летняя актриса не оставила. Так, она сыграла бортпроводницу в сериале "Улетный экипаж", который вышел на телеканале "Супер". Сагалова замужем за предпринимателем Константином Масленниковым, у супругов трое детей.
Александр Якин – Рома Букин
После сериала "Счастливы вместе" Александр Якин перешел с канала ТНТ на СТС в сериал "Восьмидесятые", где исполнил главную роль. После этого Якину предложили работу в сериале "Короче" на канале "Супер", первый сезон которого вышел в 2019 году. Сейчас артист более сосредоточен на игре в театре. Он женат на своей однокурснице Анне Зайцевой.
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