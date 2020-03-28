Семейка Букиных: как изменились звезды сериала "Счастливы вместе"

Первая серия сериала "Счастливы вместе" про семью Букиных вышла в марте 2006 года.

Ситком получил огромный успех у зрителей, а актеры, сыгравшие в нем главные роли, прославились на всю страну. С тех пор прошло 14 лет и сегодня звезды "Счастливы вместе" выглядят совсем по-другому. Как они изменились, выяснял OBOZREVATEL.

"Счастливы вместе": семья Букиных SM News

Виктор Логинов – Гена Букин

Роль в сериале "Счастливы вместе" – не единственная работа Виктора Логинова в кино. На его счету – картины "Золотая теща" (2006), "Последний секрет мастера" (2009), "Девочки не сдаются" (2018) и многие другие. Логинов также выступил ведущим разных шоу: "Интуиция", "Ешь и худей" и т.п. Сейчас имидж Логинова кардинально отличается от персонажа Гены Букина: артист носит бороду и стильные очки. В 2016 году актер развелся со своей третьей женой.

Наталья Бочкарева – Даша Букина

После роли Даши Букиной Наталья Бочкарева практически оставила телевизионную карьеру. Сейчас ей 39, она основала школу для талантливых детей и ведет курс актерского мастерства. Кроме того, Бочкарева записывает забавные ролики в TikTok и даже нарекла себя королевой этого приложения.

Дарья Сагалова – Света Букина

Как и Виктор Логинов, Дарья Сагалова продолжила карьеру на телевидении в качестве ведущей. Но и кино 34-летняя актриса не оставила. Так, она сыграла бортпроводницу в сериале "Улетный экипаж", который вышел на телеканале "Супер". Сагалова замужем за предпринимателем Константином Масленниковым, у супругов трое детей.

Александр Якин – Рома Букин

После сериала "Счастливы вместе" Александр Якин перешел с канала ТНТ на СТС в сериал "Восьмидесятые", где исполнил главную роль. После этого Якину предложили работу в сериале "Короче" на канале "Супер", первый сезон которого вышел в 2019 году. Сейчас артист более сосредоточен на игре в театре. Он женат на своей однокурснице Анне Зайцевой.

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