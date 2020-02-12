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12 февраля • обновлено в 18:36
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Рвет рейтинги: в сети рассказали об украинском сериале, "захватившем" росТВ

3.1т
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Украинский сериал "Пес" стал самым популярным среди всех передач на российском канале НТВ.

Так, повторы эпизодов сериала на протяжении четырех недель занимают первое место по рейтингу среди всех передач на НТВ, сообщил Telegram-канал "Методичка".

По данным канала, благодаря такой популярности украинской многосерийной ленты НТВ обогнал один из топовых каналов в РФ "Россия-1" и почти сравнился по рейтингу с Первым каналом.

Украинский сериал "Пес"

Украинский сериал "Пес"

Скриншот

"Популярность повтора украинского сериала "Пес" дает повод задуматься. Неужели зрителям настолько надоели традиционные ток-шоу и новости о коронавирусе? Тот случай, когда действительно есть повод поиронизировать над российским телевидением", – написал источник.

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Отметим, украинский детективный телесериал "Пес" впервые был представлен в 2015 году на канале "ICTV", позже его начали транслировать на росТВ. В декабре 2019 года на НТВ был представлен 5 сезон ленты. Всего сериал включает в себя 110 эпизодов.

Кадр из сериала "Пес"

Кадр из сериала "Пес"

ICTV

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети появились фотографии и видео со съемок нового сезона скандального сериала "Сваты", который выйдет на экраны в 2021 году.

  • Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью актера Федора Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

  • В ноябре 2017 года Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Добронравова(в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

  • В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

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hunt andres
hunt andres
Унылое гуано с российской звездой в главной роли. Осилил полтора сезона.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Хорошо хоть нацики не скачуть , сериал то на русском ) А так нормальный сериал
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