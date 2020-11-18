"Первые ласточки. Zависимые": появился официальный трейлер второго сезона сериала

В сети появился первый официальный трейлер продолжения одного из самых популярных украинских сериалов о проблемных подростках – "Первые ласточки. Zависимые".

Так, премьера ленты состоится 14 декабря в 21:00 на "Новом канале". По словам создателей, новая часть не будет продолжением первого сезона. Зрители увидят любимых актеров в кардинально противоположных образах (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Первые ласточки. Zависимые не будут продолжением первого сезона. Зрители увидят любимых актеров в кардинально противоположных образах. Неизменным останется только одно: правда о жизни молодого поколения и их родных – страхи, с которыми они сталкиваются, боль и протест, наполняющие до краев. И, конечно, глубокие надрывные темы зависимости, которая у каждого своя", – говорится в описании.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 21-летняя украинская актриса и звезда "Перших ластівок" на Новом канале Мария Смолякова рассказала, как зрители отреагировали на ее роль в сериале.