В Украине начнут сбор средств для экранизации популярного романа Кузьмы Скрябина

Компания StarMedia в содружестве с Благотворительным фондом имени Кузьмы Скрябина экранизирует роман ныне покойного украинского музыканта Андрея Кузьменко "Я, "Побєда" і Берлін".

В ближайшее время, как отметил на пресс-конференции в рамках 9-го Одесского международного кинофестиваля основатель и генеральный продюсер компании Влад Ряшин, авторы роуд-муви запустят краудфандинг-кампанию по сбору средств.

Как стало известно в ходе пресс-конференции, "Я "Побєда" і Берлін" в планах авторов - комедийно-драматическое роуд-муви с элементами экшена.

"На сегодня мы имеем идею экранизировать прекрасную книгу, но мы используем ее, как это называется, по мотивам. Киносценарий, естественно, должен строиться по свои законам, но базовая история будет построена на книге Андрея", - рассказал Ряшин.

Влад Ряшин

На данном этапе компания привлекает к проекту сопродюсеров, в скором времени присоединиться к финансированию смогут и все желающие украинцы. Средства, вырученные в ходе проката, будут переданы в благотворительный фонд музыканта.

"Этот проект мы планируем сделать народным, чтобы участвовать мог каждый, кто желает, начиная от кампании, в которую мы приглашаем сопродюсеров, и продолжая краудфандингом. Главный смысл этого предложения украинцам, фанатам Кузьмы Скрябина, его друзьям и партнерам - мы хотим, чтобы вся прибыль, а фильм, конечно же, должен быть прибыльным, пошла в фонд Кузьмы", - добавил Ряшин.

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Режиссером фильма станет Александр Кириенко, над сценарием уже работает украинский писатель и драматург Анатолий Крым, а ряд доработок и западноукраинский колорит в него внесет популярный в Украине комик и телеведущий Сергей Притула, который уже дал устное согласие на свое участие в проекте.

На данном этапе, уточнил Ряшин, уже готов третий драфт сценария. Предварительно авторы проекта рассчитывают создать в картине не столько портрет самого Кузьмы, сколько сборный образ молодого парня-музыканта, будни которого описаны в романе.

"Наша история - это, скорее всего, ироничное, музыкальное, в меру циничное, в меру опасное, смелое роуди-муви. Это путешествие молодого разбышаки в Берлин, это не будет именно Кузьма Скрябин, а скорее даже просто собирательный образ современного молодого человека, и это его путешествие во взросление. А сама "Побєда" будет такой вот колоритной колымагой, которая выступит одним из героев картины", - рассказал режиссер Александр Кириенко.

Александр Кириенко и Влад Ряшин

Поиск главного актера, который также, согласно предварительным планам, будет высоким, длинноволосым и кучерявым, авторы фильма называют наиболее сложной задачей. При этом, в случае необходимости, готовы искать его и за пределами Украины.

Для экранизации романа ряд современных украинских музыкантов запишут каверы на хиты Кузьмы Скрябина, которыми и будут сопровождаться приключения, путешествие главного героя в Берлин и во взрослую жизнь.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Госкино Филипп Ильенко охотно поддержал проект, однако гарантировать финансовую поддержку государства не стал.

"У нас есть положительный опыт сотрудничества с компанией StarMedia, мы открыты к сотрудничеству. Надеюсь, что уже в этом году увидим проект на очередном питчинге", - добавил от себя Ильенко.

Съемки "Я, "Побєда" і Берлін" планируют начать в августе 2019 года, соответственно, выход картины на большие экраны стоит ожидать после 2020-го. Согласно предварительным расчетам, для производства фильма потребуется сумма в районе $1,5 млн.

Напомним, в пятницу, 13 июля, в центре Одессы открылся 9-й ежегодный международный кинофестиваль, он продлится до 21 числа включительно. В этом году программа фестиваля содержит несколько премьер, спецпоказы, среди которых и уникальный опен-эйр-кинопоказ на Потемкинской лестнице, а также мастер-классы от ведущих мировых кинодеятелей. Главным медиа-партнером мероприятия стал телеканал "Україна".

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