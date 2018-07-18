В сети появился трейлер новой украинской комедии с Винником и Потапом

В сети опубликовали трейлер новой украинской комедии "Скажене весілля", в котором снялись топовые украинские знаменитости (чтобы посмотреть видео, докрольте новость до конца).

Так, роли в картине сыграли рэпер Потап (Алексей Потапенко), хитмейкер MONATIK, эстрадный певец Олег Винник, телеведущий Юрий Горбунов и многие другие. Ролик опубликован на официальной странице фильма в Facebook.

К слову, Горбунов также является продюсером ленты, а Потап - автором саундтреков.

Кадр из видео Пресс-служба MOZGI Entertainment

Премьера первого официального трейлера полнометражной украинской комедии "Скажене весілля" состоялась в Одессе в рамках Летнего Международного Кинофестиваля. В украинском прокате звездная комедия выйдет с 4 октября 2018 года.

Кадр из видео Пресс-служба MOZGI Entertainment

"Юрий Горбунов, как истинный продюсер, сделал самую важную вещь – собрал потрясающую команду. Изначально он был одним из главных факторов того, что мы заинтересовались проектом. Это отличный украинский продукт. Мы уже написали первый саундтрек "Промінь", в котором прозвучали артисты групп "Время и Стекло", MOZGI и Michelle Andrade. И сейчас мы работаем над вторым треком", – прокомментировал Потап.

Кадр из видео Facebook

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"Мы сделали все для того, чтобы фильм "Скажене весілля" стал лучшей комедией года. По сценарию, режиссуре, фишкам, которые мы придумали, актерской игре и звездам, которые к нам присоединились, – это классное, современное кино!" - поделился Юрий Горбунов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились первые кадры со съемок романтической комедии студии "Квартал 95" под названием "Я, ты, он, она". Среди актеров были замечены Настя Короткая и Владимир Зеленский, который также выступает в качестве режиссера-постановщика картины.