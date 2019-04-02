Умер звезда сериалов ''Улицы разбитых фонарей'' и ''Бандитский Петербург''

В Санкт-Петербурге скончался актер Александр Васильев, известный ролями в некогда популярных российских сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".

Об этом 2 апреля сообщает местный "5 Канал". Согласно приведенной информации, причина смерти 60-летнего артиста на данный момент неизвестна.

Фото: mk.ru

За время карьеры Васильев долгое время играл на киностудии "Ленфильм". Так, как пишет источник, 3 апреля пройдет церемония прощания с актером. Похоронят Васильева на Смоленском кладбище.

Среди ролей, которые принесли артисту славу, так же были персонажи в проектах "Особенности национальной охоты", "Агент национальной безопасности", "Черный ворон" и другие.

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании на 90-м году жизни скончался канадский актер Шэйн Риммер, известный по фантастической саге "Звездные войны" и фильмах о Джеймсе Бонде.

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