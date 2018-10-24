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Украинский режиссер снимет фильм в содружестве с Питтом и Аронофски

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Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий, чье имя стало известным за пределами страны благодаря картине "Племя", снимет фильм "Тигр", продюсерами которого выступят его коллега Даррен Аронофски ("Реквием по мечте", "Ной") и Брэд Питт.

Об этом Слабошпицкий сообщил на личной странице в Facebook, сославшись в посте на новость американского издания Veriety.

Как отмечает источник, полнометражная лента "Тигр" станет экранизацией книги канадского журналиста Джона Вейланта, которая рассказывает об амурском тигре — охотнике на людей.

Отмечается, что в 2010 году права на экранизацию произведения приобрела компания Focus. Ожидалось, что режиссером ленты станет Даррен Аронофски, а главную роль в ней сыграет Брэд Питт. Однако позже стало известно, что снимет ее украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий, а компании Protozoa Даррена Аронофски и Plan B Брэда Питта спродюсируют ленту.

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Напомним, фильм Мирослава Слабошпицкого "Племя" вышел на экраны в 2014 году и получил более 50 наград на международных фестивалях, в частности на Неделе критики в Каннах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, скандальный украинский фильм претендует на престижную премию.

Персоны
Брэд ПиттДаррен АронофскиМирослав Слабошпицкий
Объект
кино
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