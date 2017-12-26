От расстрела на Майдане меня фактически спасла дочь - звезда "Киборгов"

С Романом Ясиновским, одним из главных актеров картины "Киборги", мы встретились в тесном уютном кафе неподалеку от театра им. Ивана Франко. В кино с театральной сцены один из воспитанников творческого коллектива "Дах" пришел совсем недавно, однако признается, что души не чает в новой ветви своей профессии.

Ясиновский играет в театре, снимается в кино, по выходным поет в церковном хоре, а наряду с этим воспитывает маленькую дочь. В картине Ахтема Сеитаблаева актеру досталась роль матерого защитника Донецкого аэропорта с позывным "Гид", прототипом которого стал прославившийся на передовой выходец из Крыма.

Как проходили съемки, о чем на самом деле рассказывает фильм "Киборги", как повлиял на жителей Украины Майдан и почему о "братстве" россиян и украинцев не может быть и речи. Об этом и многом другом - в интервью Романа Ясиновского "Обозревателю".

Роман Ясиновский Фото: facebook.com/luidgu

Первую часть интервью читайте по ссылке.

- Достаточно часто в картине упоминается Майдан, события 2013-2014 годов, споры, разные точки зрения. Как для вас прошел период Майдана?

- Знаете, не хочу говорить... (задумался). Да, я был на Майдане. Но я не хочу себя как-то возвышать. Я вам скажу одно, после Майдана я полгода не мог ходить по улице Институтской. Как-то попробовал и просто реально не мог подняться по улице. Там было много пережито в те дни, когда были снайперы, когда стреляли.

Еще такая ситуация была... (улыбается). Перед днем ​​расстрела, 19 февраля, мы с товарищем были на Майдане до четырех утра, пошли уже когда "утльтрасы" сожгли несколько БТРов, очень мало людей оставалось. Но договорились, что в восемь утра уже будем на Майдане. И так получилось, что я как раз был с дочкой. Она проснулась и не пускала меня. Я опоздал и приехал не в восемь, а как раз как только закончились расстрелы. То есть меня фактически спасла моя дочь. Будто что-то почувствовала, проснулась и просила, чтобы я побыл с ней. Помню, что убаюкал ее и затем уже уехал.

- Почему еще интересно было спросить у вас о Майдане, довольно часто украинцы признаются, что события 2013-2014 годов кардинально изменили их. Изменил ли Майдан лично вас?

- Майдан изменил каждого из нас, да. Вот у меня была до того такая позиция, что я во всем винил кого-то: "Вот, у нас плохая страна, может, выехать...". Я еще просто играю за рубежом, думал, может бросить все и остаться там, устроиться на какую-то обычную работу. А сейчас я понимаю, что не хочу никуда ехать. Я хочу строить свою страну, как бы трудно мне ни было.

Сейчас именно то время, когда мы можем это делать, потому что раньше у нас были связаны руки. Едешь на машине, видишь ГАИ и уже страшно. Прав-не прав, все равно не прав. Сейчас все по-другому. И те люди, которые говорят, что ничего не изменилось... (вздыхает). Люди, страна не меняется за одно мгновение. Все меняется постепенно.

Разумеется, возможно, не все довольны нашей нынешней властью, но каждый должен просто отвечать за себя. Не обращайте внимания на этот шум вокруг политиков, и они сами себя съедят. Если на них не обращать внимания, возможно, они хоть тогда начнут работать. Потому что сейчас политика превратилась в шоу-бизнес.

Роман Ясиновский с дочкой Фото: facebook.com/luidgu

- Вспомним еще один эпизод из "Киборгов", это спор между "Мажором" и "Серпнем" о "толерастах" и националистах, языке. Кто из них прав, и кто больше сделал для страны. Какая из позиций вам ближе? Возможно, есть собственное мнение по этому поводу?

- Наверное, ближе позиция "Мажора". Как бы ни было, все равно будущее за молодыми. И да, я считаю, что надо быть даже не столько толерантным, сколько уметь слушать. Возможно, "Мажор" в начале там как раз и не умеет слушать, но не просто так Наталья Ворожбит сделала его музыкантом. Это люди, у которых есть слух. И если он не слышит внешним слухом, он чувствует внутренним. И для меня это очень знаково, очень тонко. Наталья - гениальный человек.

- Ахтем Сеитаблаев говорил: "Быть украинцем сегодня - выбирать между прошлым и будущим". Были ли такие моменты, когда вас тянуло в прошлое?

- В смысле, чтобы я жалел о прошлом? Вы знаете, даже когда я в настоящем порой о чем-то жалею, мол, "вот я что-то не так сделал", со временем приходит будущее, и я понимаю, насколько классно, что все сложилось именно так. Все, что в жизни ни происходит - это к лучшему. Если, конечно, ты честен с собой.

Я ни о чем не жалею из того, что произошло в моей жизни. Я вообще настолько доволен и благодарен Богу за жизнь. Я человек верующий, даже иногда иду по улице, просто поднимаю голову и говорю: "Спасибо". Потому что мы часто просим, ​​но очень мало благодарим. А благодарить надо очень много. Считаю, что Бог никогда не дает тех испытаний, которые мы не можем вынести.

Посмотрите на тех людей, которые приходят с войны без рук, без ног. Посмотрите, они улыбаются. Не потому что они себя как-то там заставляют, они просто знают, насколько ценна жизнь. А мы, имея здоровье, более-менее нормальный социальный пакет сетуем.

Вообще надо больше улыбаться. Иногда идешь по улице, а кто там плачет. Улыбнись человеку и этим уже зарядишь ее позитивом. А мы с этими гаджетами, мы полностью в них... Иногда надо просто поднимать глаза. Кстати, "Киборги" - фильм и об этом тоже. Надо поднимать глаза и смотреть на людей, которые тебя окружают, потому что эти люди могут спасти тебе жизнь, а мы все в себе, в себе.

Роман Ясиновский Фото: facebook.com/luidgu

- Вы упомянули, что вы верующий человек. Правда, что вы поете в церковном хоре?

- Да, пою (улыбается).

- Это определенное хобби или как? Наверное, "хобби" не совсем верное определение в данном случае...

- Ну, я закончил музыкальное училище. Не знаю, не хобби даже, а какое-то призвание. Знаю просто, что я не смог бы без этого. Точно не смог. Даже если еду куда-то с гастролями на несколько месяцев, все равно захожу где-то в других странах в храмы и просто молюсь.

Меня так с детства воспитали родители, я родом из Тернополя, у нас очень верующая семья. И я считаю, что Бог есть. Можно сказать, церковь - это мое место силы. Там происходит какой-то процесс очистки. А пою я в греко-католическом монастыре Святого Василия Великого на Львовской площади, сейчас это Вознесенский спуск.

- Как насчет творческих планов на будущее? Возможно, уже размышляли над новыми проектами с Ахтемом?

- Я вообще очень хотел бы дальше работать с Ахтемом, но использовать свое знакомство с ним не хочу и не буду. Если будут роли, на которые я подхожу, готов пройти честный кастинг, пробы, и если я их вытяну, буду очень рад снова поработать с ним. На самом деле, знаете, меня очень пугает, чтобы я не остался в роли "Гида".

- Не стали заложником одной роли?

- Да, вы не первый, кто говорит мне, что хорошая работа. Но бывает так, что актер сам себя заштамповывает. И я был бы рад, если бы сейчас мне предложили что-то кардинально другое, я бы хотел быть среди тех актеров, которые имеют разные амплуа. Конечно, героя-любовника мне не сыграть (улыбается).

А вот сняться бы в комедийной роли... Кстати, в следующем месяце планирую поехать на фестиваль в США, я снялся в коротком метре, 5-минутном, и это комедия.

Съемочную площадку фильма "Киборги" Фото: facebook.com/luidgu

- Напоследок, встречал довольно странную позицию, мол, "не пойду на "Киборги", и так хватает негатива в новостях, этой войны в реальной жизни". Как считаете, прежде всего, с позиции зрителя, почему украинцам стоит посмотреть фильм?

- Посмотреть "Киборгов" - это тоже определенный шаг. Переступить через эти "не пойду", через свой страх. Это именно страх. Люди думают, что в "Киборгах" показывают только мясо и как мы расстреливаем людей. На деле же картина заставляет думать, и это очень важно.

Даже когда впервые смотрел фильм, я знал его (улыбается), но воспринял его, как обычный зритель. И это очень здорово, потому что это действительно кино о создании новых героев. Героев в середине каждого из нас, не только военных. Это просто на определенном примере показано, на примере Киборгов. Но мы все можем быть Киборгами дома, на работе - повсюду. И фильм именно об этом, мы должны стать такими Киборгами в нашей среде. Только тогда мы сможем построить сильную страну, в которой мы будем смотреть друг другу в глаза.