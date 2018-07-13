Одесский кинофестиваль-2018: открытие и трансляция церемонии

В пятницу, 13 июля, в центре Одессы открылся уже 9-й ежегодный международный кинофестиваль, он продлится до 21 числа включительно. Церемония открытия и выход гостей на красную дорожку проходят в Одесском театре оперы и балета.

В этом году программа фестиваля включила в себя несколько премьер, спецпоказы, среди которых и уникальный опен-эйр-кинопоказ на Потемкинской лестнице, а также мастер-классы от ведущих мировых кинодеятелей. В ходе церемонии Герой Украины, 80-летняя актриса театра и кино Ада Роговцева будет награждена статуэткой "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство. OBOZREVATEL следит за ходом событий в центре Одессы, а также публикует прямую онлайн-трансляцию открытия.

Согласно программе, откроет сегодня фестиваль лента "Женщина на войне", снятая совместно Исландией, Францией и Украиной при поддержке Госкино. Вслед за первой картиной пройдут показы фильмов Киры Муратовой "Короткие встречи" и "Кукла", эти показы организаторы внесли в программу в память о легенде советского и украинского кинематографа, которая ушла из жизни в июне 2018 года.

В целом же для 9-го Одесского кинофестиваля специальная комиссия отобрала лучшие картины из 19 стран, в этот список кроме Украины вошли Индия, Беларусь, Румыния, Колумбия и Палестина и другие.

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Специальными гостями фестиваля в этом году стали американский актер Эрик Робертс, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", сыгравший более чем в 400 ролях, старший брат актрисы Джулии Робертс, а также японский режиссер и сценарист Наоми Кавасе, которая в 1997 году стала самой молодой обладательницей премии "Золотая камера" Каннского кинофестиваля.

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