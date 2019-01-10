Кинопремия BAFTA-2019: названы номинанты

Британская академия кино и телевизионных искусств представила номинантов на ежегодную премию кино BAFTA.

В списке, обнародованном на официальном сайте, больше всего номинаций у фильма "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. Она представлена в 12 категориях, среди которых "Лучший фильм", "Лучшая актриса" и "Лучший режиссер".

Семь номинаций получили фильмы "Богемская рапсодия", "Человек на Луне", "Рома" и "Звезда родилась". Еще в шести категориях представлен фильм "Власть". Лента Павла Павликовского "Холодная война" претендует на победу в категории "Лучший фильм не на английском языке".

В номинации "Лучший фильм": "Черный Клановец" Спайка Ли; "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса; "Зеленая книга" Питера Фаррелли; "Рома" Альфонсо Куарона; "Звезда родилась" Брэдли Купера.

"Звезда родилась" постер

"Лучший режиссер": Спайк Ли ("Черный Клановец"); Павел Павликовский ("Холодная война"); Йоргос Лантимос ("Фаворитка"); Альфонсо Куарон ("Рома"); Брэдли Купер ("Звезда родилась").

"Лучшая мужская роль": Брэдли Купер ("Звезда родилась"); Кристиан Бэйл ("Власть"); Рами Малек ("Богемская рапсодия"); Стив Куган ("Стэн и Олли"); Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").

"Лучшая женская роль": Гленн Клоуз ("Жена"); Леди Гага ("Звезда родилась"); Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?"); Оливия Колман ("Фаворитка"); Виола Дэвис ("Вдовы").

Церемония состоится 10 февраля в Лондоне в Королевском Альберт-холле. Ведущей будет звезда сериала "Красиво жить не запретишь" Джоанна Ламли.

"Фаворитка" постер

"Богемская рапсодия"

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий раз в лондонском концертном зале состоялась церемония вручения 13-14 мая.