''Горите в аду, оккупанты'': Россия опозорилась с критикой украинского фильма о Донбассе

"Поделка С. В. Лозницы не может не вызывать отвращение своим демонстративным, нагло выставляемым напоказ откровенно расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях".

Так Посольство России в Австралии на официальной странице в Facebook оценило картину "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, которая поборется за "Оскар-2019" и вскоре выйдет в прокат в кинотеатрах Сиднея (крупнейший город Австралии). В попытках навесить ярлык "антироссийской пропаганды" посольство, вопреки ожиданиям, столкнулось с волной негатива со стороны жителей страны.

Картине Лозницы посольство РФ посвятило два больших поста на русском и английском языках, в которых попыталось убедить жителей Австралии в ложности сюжета картины и присутствии в нем "фашистской морали".

"Очевидно, что выставляя жителей в виде преступного сборища бандитов, воров и алкоголиков, погрязших в грабежах и коррупции, автор стремится оправдать постоянные бомбардировки и обстрелы Донбасса, в ходе которых страдает мирное население, включая детей. Омерзительная, неприкрыто фашистская мораль", - заявили авторы рецензии.

При этом в колонке подчеркивается якобы тот факт, что лишь Россия всячески старается урегулировать ситуацию на Донбассе.

"Россия является инициатором Минских соглашений, служащих правовой основой процесса урегулирования. Благодаря значительным дипломатическим усилиям и ежедневной кропотливой работе в зоне конфликта удается поддерживать относительно спокойную обстановку. Деятели же, подобные С. В. Лознице, лишь пытаются подлить масла в огонь войны", - цинично добавили в посольстве.

К своим постам авторы добавили афишу картины с ярко-красным штампом "антироссийская пропаганда".

Однако, вопреки ожиданиям посольства, жители Австралии ответили не менее емкими комментариями, в которых призвали "лживых оккупантов" "убираться прочь" из их родной страны. В комментариях отписались также и жители Донецка.

Некоторые пользователи вместо гнева решили ответить на абсурдные заявления посольства тонким троллингом.

В целом же пост посольства собрал более тысячи комментариев, в которых пользователи сети также воспользовались возможностью порекомендовать сознательным россиянам и другие украинский фильмы вроде "Киборги", "Миф", “Позывной Бандерас” и другие.

Напомним, что картина Сергея Лозницы "Донбасс" поборется за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Тем временем в сети доступен к просмотру официальный трейлер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские фильмы покажут на престижном кинофоруме в Канаде.